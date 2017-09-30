"Екатеринбург Арена" может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреля

Первым матчем на "Екатеринбург Арене" после реконструкции может стать игра чемпионата России "Урал" - "Спартак", сообщает ТАСС. Встреча намечена на 15 апреля 2018 года. 35-тысячный стадион должен быть реконструирован к концу этого года. На нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая соперников сборной России по группе A.

"Предварительно стадион в Екатеринбурге может открыться матчем со "Спартаком" 15 апреля. Сейчас обсуждается такой вариант", - сказали в пресс-службе "Урала".

Отметим, что в эти минуты на другом стадионе чемпионата мира - "Открытие Арене" - проходит поединок первого круга премьер-лиги между "Спартаком" и "Уралом".

Трансляция матча "Спартак" - "Урал"