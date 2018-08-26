"Эх, "Динамо", стой ты у ворот". Хит Дмитрия Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал короткую песенку по мотивам победы над "Динамо" в пятом туре чемпионата России (2:1). Основой послужила военная песня "Эх, дороги".
Эх, "Динамо", стой ты у ворот.
Верная программа - не ходить вперед.
Рой окопы, строй блиндажи,
Встаньте попа к попе,
Нолик свой сторожи.
А вы решили, что пойдете,
Порвете, возьмете.
Как "Уфе" легко забьете,
А это "Спартак"...
Рыков зряче бомбу послал,
Хорошо, что мячик
В Сашу не попал.
И вы решили, что пойдете,
Порвете, возьмете.
Как "Уфе" легко забьете,
А это "Спартак"...
Эх, "Динамо"...