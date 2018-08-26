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"Эх, "Динамо", стой ты у ворот". Хит Дмитрия Назарова


Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал короткую песенку по мотивам победы над "Динамо" в пятом туре чемпионата России (2:1). Основой послужила военная песня "Эх, дороги".

Эх, "Динамо", стой ты у ворот. 
Верная программа - не ходить вперед.
Рой окопы, строй блиндажи, 
Встаньте попа к попе, 
Нолик свой сторожи.

А вы решили, что пойдете, 
Порвете, возьмете. 
Как "Уфе" легко забьете, 
А это "Спартак"...

Рыков зряче бомбу послал,
Хорошо, что мячик 
В Сашу не попал.

И вы решили, что пойдете,
Порвете, возьмете. 
Как "Уфе" легко забьете, 
А это "Спартак"...

Эх, "Динамо"...

 

#fcsm #мыспартакавыувы

Публикация от Дмитрий Назаров (@dmitry_nazarov_official) 25 Авг 2018 в 11:17 PDT

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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