"Эх, "Динамо", стой ты у ворот". Хит Дмитрия Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров записал короткую песенку по мотивам победы над "Динамо" в пятом туре чемпионата России (2:1). Основой послужила военная песня "Эх, дороги".

Эх, "Динамо", стой ты у ворот.

Верная программа - не ходить вперед.

Рой окопы, строй блиндажи,

Встаньте попа к попе,

Нолик свой сторожи.

А вы решили, что пойдете,

Порвете, возьмете.

Как "Уфе" легко забьете,

А это "Спартак"...

Рыков зряче бомбу послал,

Хорошо, что мячик

В Сашу не попал.

И вы решили, что пойдете,

Порвете, возьмете.

Как "Уфе" легко забьете,

А это "Спартак"...

Эх, "Динамо"...