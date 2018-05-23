Егоров утвержден на посту руководителя департамента судейства и инспектирования РФС

Бывший арбитр Александр Егоров утвержден в должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, сообщается на официальном сайте Союза. В апреле Егоров был назначен исполняющий обязанности руководителя департамента после того, как РФС расторг контракт с предыдущим главой подразделения Андреем Будогосским.

- Егоров – молодой и энергичный управленец, который хорошо зарекомендовал себя на новом месте, - приводит официальынй сайт РФС слова исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева. - Он понимает свою меру ответственности, в том числе благодаря его усилиям концовка чемпионата России прошла гладко, без громких судейских ошибок. За плечами Егорова большая судейская карьера, он досконально знает специфику работы футбольных арбитров. РФС рассчитывает, что накопленный опыт и профессионализм позволят ему качественно выполнять свою работу.

Напомним, Егоров завершил карьеру арбитра летом 2017 года. Вплоть до апреля 2018-го он работал на должности заместителя главы Департамента судейства и инспектирования РФС.