Егоров рассказал, зачем пытался остановить Прудникова

Начальник команды "Анжи" Игорь Егоров рассказал о происшествии в матче 20-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (1:0) после победного гола Александра Прудникова. Напомним, в игре, состоявшейся в Махачкале в пятницу, Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки "Оренбурга". Егоров, увидев это, отправился в сторону Прудникова.

– Наш форвард побежал к скамейке своей бывшей команды, чтобы разделить радость с доброжелателями, а я пытался остановить это, потому что он является футболистом "Анжи", – говорит Егоров. – Футбольный матч – это лишь 90 минут, все остальное это уже жизнь. (Сергей ЕГОРОВ)