14:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Егоров рассказал, зачем пытался остановить Прудникова

Пятница. Махачкала. "Анжи" - "Оренбург" - 1:0. 79-я минута. Игорь ЕГОРОВ (второй слева) останавливает Александра ПРУДНИКОВА (третий справа). Фото ФК "Анжи"
Пятница. Махачкала. "Анжи" - "Оренбург" - 1:0. 79-я минута. Игорь ЕГОРОВ (второй слева) останавливает Александра ПРУДНИКОВА (третий справа). Фото ФК "Анжи"
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Начальник команды "Анжи" Игорь Егоров рассказал о происшествии в матче 20-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (1:0) после победного гола Александра Прудникова. Напомним, в игре, состоявшейся в Махачкале в пятницу, Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки "Оренбурга". Егоров, увидев это, отправился в сторону Прудникова.

– Наш форвард побежал к скамейке своей бывшей команды, чтобы разделить радость с доброжелателями, а я пытался остановить это, потому что он является футболистом "Анжи", – говорит Егоров. – Футбольный матч – это лишь 90 минут, все остальное это уже жизнь. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kavil

Эй, начальник! Абсолютно прав!

15:03

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