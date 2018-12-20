Егоров рассказал о зарплате российских судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о зарплате российских арбитров.

– Насколько достойной считаете зарплату российских судей? Можно ли прожить, занимаясь только этим делом?

– Когда я начинал судить матчи Премьер-лиги, уходил на год с основной работы. Все-таки уровень подготовки к играм по сравнению с матчами ФНЛ совсем другой. Сейчас у меня нет точной статистики по тому, кто из ребят помимо судейства имеет другую работу, но я считаю, если ты хочешь полностью отдаваться профессии, у тебя не останется времени на другую работу. Еще и ритм жизни в Москве не позволяет за день посетить несколько мест. Если я знаю, что мне нужно ехать на стадион, стараюсь закончить все дела в офисе, чтобы в этот день не приходилось туда возвращаться. Раньше судьи часто преподавали, например, физкультуру в школе, но сейчас таких арбитров, думаю, уже нет.

В свое время гонорар главного арбитра РПЛ за игру составлял три тысячи долларов. Сейчас с учетом инфляции мы получаем практически в два раза меньше. Конечно, хотелось бы получать больше. Мы планируем начать такой разговор со следующего сезона. Понимаем, что в стране непростая финансовая ситуация, даже у некоторых команд Премьер-лиги проблемы. Поэтому никому выкручивать руки и требовать повышения зарплаты мы не будем. Если повысят – будем рады, если нет – затянем пояса и поработаем так.