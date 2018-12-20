Егоров - про морозы: "Горло стягивает колючей проволокой, не чувствуешь рук и ног"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о работе в условиях сильного мороза. По его словам, решение по этой проблеме есть - просто нужно садиться и договариваться.

– Совсем недавно перед матчем "Енисей" – "Ахмат", который проходил при очень холодной погоде, все переживали за футболистов. Насколько сложно в таких условиях работать судьям?

– В своей карьере я тоже обслуживал несколько игр в Сибири в очень холодную погоду. Слава богу, сейчас есть правила, которые позволяют не играть при температуре ниже 15 градусов ниже нуля. Раньше таких правил не существовало, нужно было сделать все, чтобы игра состоялась. Я бегал по полю и слышал, как футболисты возмущаются, не понимая, почему не отменили матч. При температуре -20 градусов нечем дышать, горло стягивает колючей проволокой, не чувствуешь рук и ног, а футболистам нужно еще и по мячу бить. Да, у нас в стране бывают холода.

– Можно ли решить эту проблему?

​– Руководство РФС уже озвучило, что теперь будет составляться так называемый "ручной" календарь, чтобы летом проводить матчи в Сибири, а зимой на юге. Решение всегда есть, просто нужно садиться и договариваться.