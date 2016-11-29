Егоров признал, что ошибся, не удалив Вернблума в матче с "Рубином"

Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России ЦСКА – "Рубин" Александр Егоров в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" признал, что ошибочно не удалил полузащитника Понтуса Вернблума за удар локтем в лицо защитника соперника Ортего Санчеса. При этом, по словам Егорова, он находился в рекомендуемой позиции, однако все равно не мог увидеть весь эпизод полностью.

– Перед каждой игрой у нас идет разбор – кто из футболистов потенциально проблемный, от кого можно чего-то такого ожидать, – подчеркнул Егоров. – Я не ожидал такого от Вернблума – он никогда не был замечен в некрасивой ситуации. Он если и шел на фол, то лицом в лицо.

Но меня это не оправдывает. Посмотрев повтор, я понял что это удаление. Помешало мне увидеть то, что Вернблум был первый на мяча, а Санчес – сзади, он корпусом закрыл мне обзор, я не увидел выброшенную руку Вернблума. Когда подбежал к ним, увидел, что у Санчеса на губе кровь, но подумал, что эта травма получена при падении. Потом меня смутило то, что Санчес встал и быстро поднялся на ноги.

Но, опять же, это мои проблемы, после просмотренного повтора для меня это чистая красная карточка. Но при этом я чисто физически не мог увидеть того контакта, хотя и находился в рекомендуемой позиции.