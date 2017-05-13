Егоров правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 25-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Александр Егоров, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей после падения Корниленко. Оснований для такого наказания у судьи не было. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Зенит"