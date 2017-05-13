Егоров правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

На 25-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Александр Егоров, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей после падения Корниленко. Оснований для такого наказания у судьи не было. (Александр БОБРОВ)
crazysun78
ни видео, ни аргументов, ни даже убогих картинок... верьте на слово, товарищи... )
17:23
Фемистоклюс
"Политпроект" уже "отмазывают" по ходу матча)))
17:20
БигБосс
Фол в атаке )))
17:05
FINIX
Конечно же не было. два защитника взяли игрока в коробочку, врезали по ногам и крайне артистично упали оба вместе с подопечным. откуда тут пенальти? тут явное нарушение правил со стороны нападающего...
17:01
Exsorsist
У Боброва всегда так: что в ворота Зенита не назначают, - все правильно. А что в ворота Спартака не назначают все неправильно. Он уже давно предсказуем.))))
16:49