16:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Егоров правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита"

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На 25-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Александр Егоров, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей после падения Корниленко. Оснований для такого наказания у судьи не было. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

ни видео, ни аргументов, ни даже убогих картинок... верьте на слово, товарищи... )

17:23

Фемистоклюс

"Политпроект" уже "отмазывают" по ходу матча)))

17:20

БигБосс

Фол в атаке )))

17:05

FINIX

Конечно же не было. два защитника взяли игрока в коробочку, врезали по ногам и крайне артистично упали оба вместе с подопечным. откуда тут пенальти? тут явное нарушение правил со стороны нападающего...

17:01

Exsorsist

У Боброва всегда так: что в ворота Зенита не назначают, - все правильно. А что в ворота Спартака не назначают все неправильно. Он уже давно предсказуем.))))

16:49