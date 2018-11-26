Егоров - о засчитанном голе Корниленко: "Мы поддерживаем решение ассистента главного арбитра"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство в матче 15-го тура российской премьер-лиги "Спартак" – "Крылья Советов". Он отметил, что Сергея Корниленко на 49-й минуте встречи забит по правилам.

– Гол Корниленко забит по правилам или из офсайда?

– Понимаете, такие моменты сейчас трактуются в пользу атаки. Нужно отдавать приоритет нападению. В данном случае мы поддерживаем решение ассистента главного арбитра.

– Какую оценку получил Москалев?

– Это наша внутренняя кухня. Я вам сказал, что Москалев должен был назначать пенальти в ворота "Спартака". Значит, оценка неудовлетворительная.

– Значит, арбитр повлиял на исход встречи?

– Конечно. (Виталий Айрапетов)

Александр Егоров: "Рука Зе Луиша - 100-процентный пенальти. Гол Корниленко забит по правилам"