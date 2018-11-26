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Егоров - о падении Шейдаева после борьбы с Комбаровым: "Это не пенальти. Не дотягивает до назначения 11-метрового"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал судейство в матче 15-го тура российской премьер-лиги "Спартак""Крылья Советов". Он отметил, что в эпизоде с Рамилем Шейдаевым и Дмитрием Комбаровым пенальти не было.

– Как тогда прокомментируете падение Шейдаева после борьбы с Комбаровым?

– По мнению нашего департамента, это не пенальти. Не дотягивает до назначения 11-метрового. Шла борьба в корпус, немного руку положил. Таких моментов очень много. Мы бы не хотели видеть такие пенальти. (Виталий Айрапетов)

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