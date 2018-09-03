Егоров дал оценку судейству Москалева в матче "Зенит" - "Спартак"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров оценил судейство Владимира Москалева в матче 6-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак". По его словам, ошибки были, но в целом игра прошла хорошо.

​– Оценку Москалеву? Я оценки не ставлю, – отметил Егоров в программе "8-16". – Да, один пенальти, второй пенальти. Но по большому счету претензия к Москалеву лишь одна. Это не данная карточка Рассказову. В игре такого накала дать такие пенальти… Лучше я получу двойку, но не будет скандала. Конечно были дискуссионные моменты и ошибки, но в целом игра прошла хорошо.