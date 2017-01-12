Егор Титов: "Зобнин увидит и более сильных мотиваторов, чем Каррера"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов дал обстоятельное интервью "СЭ", в котором подвел итоги своей работы в клубе и выразил мнение по поводу перспектив команды в чемпионате России. Он подчеркнул, что у полузащитник красно-белых Роман Зобнин имеет огромный потенциал.

– Одним из главных плюсов Карреры считается умение мотивировать команду. Зобнин даже сказал, что еще не встречал таких сильных в этом плане тренеров. Не стоило и вашему штабу так вспахивать бровку, как это делает Массимо? Или это больше игра на публику?

– Ромка потрясающий парень, классный футболист. Расскажу историю – мы на матч с АЕК на Кипре наигрывали состав без него. Зобнин был новичком, немного тушевался. Но буквально за три-четыре дня до встречи травму получил Ромулу, который планировался в старт. Вариантов не оставалось, поставили Рому, и он выдал потрясающий объем на уровне Лиги чемпионов. По жаре плюс 40! С первого матча закрепился в основе. Потенциал у парня сумасшедший. Главное, чтобы продолжал верить в себя.

– А как же слова о мотиваторе Каррере?

– Рома молод, у него впереди много чего интересного, увидит и более сильных мотиваторов, чем Массимо. Хотя, конечно, и ему надо отдать должное. Каррера же итальянец. Посмотрите, что делает на бровке Конте – даже снимают ролики о том, как он дирижирует. Видимо, такая сейчас мода. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Титова