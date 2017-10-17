Егор Титов: "Злее футболиста, чем Джикия, в "Спартаке" нет"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что изначально был удивлен приобретению защитника "Амкара" Георгия Джикия. По мнению легенды красно-белых, его игра - приятная неожиданность.

– Джикия стал лидером обороны. Для вас это неожиданность?

– Был очень удивлен, когда его взяли из "Амкара", – думал, есть защитники и сильнее. Но Георгий пробился в состав, играет стабильно.

– Не считаете, что ему стоит быть злее и наглее, чтобы стать тем самым центральным центральным, которого не хватает сборной?

– Я вам скажу так – злее футболиста в "Спартаке" сегодня нет. Для меня очень приятная неожиданность то, как проводит сезон Джикия. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Егором Титовым