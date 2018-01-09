Егор Титов: "Зе Луиш по потенциалу лучше Смолова, его уход станет потерей для "Спартака"

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов, который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в "Енисее", в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым следует задуматься о продаже нападающего Зе Луиша в "Брайтон". При этом он также добавил, что уход африканца станет потерей для московского клуба.

– Главная трансферная тема после Нового года – возможный уход Зе Луиша в "Брайтон". Как, на ваш взгляд, нужно поступить, если за него действительно дают 20 миллионов фунтов?

– Понятно, что Зе сегодня – одна из главных фигур в команде. Но он очень часто травмируется, – сказал Титов. – Есть о чем подумать, когда в важные отрезки сезона форвард получает повреждения. Такая у него особенность. Почему бы не поразмышлять о том, чтобы продать его? Вопрос только в том, успеет ли "Спартак" найти замену. Это нелегко – Зе сейчас потенциально лучший форвард России.

– Вы правда так думаете? Он лучше Смолова?

– По потенциалу – да. Это атлет. Имеются пробелы в тактике и технике, но под него можно строить игру. То, как Зе борется за мяч, как бежит, – это что-то особенное!

– Но в истории остаются голы – а их мало. Кроме того, ни один чемпионат не провел полностью из-за травм.

– Я с этого и начал. Но еще раз – вопрос в замене, которую в зимнее трансферное окно найти нелегко.

– Почему Зе Луиш не слишком забивной?

– Недостаток школы. Могу ошибаться, но не думаю, что в Кабо-Верде работают суперспециалисты детского футбола. Понятно, что пробелы есть.

– Кто круче – Ширко или Зе?

– Для меня – Ширко. Я играл с ним, помню то время – наши форварды с защитников не слезали, всегда шли в прессинг. Люди работали на команду. Но еще раз повторю – уход Зе станет потерей, потому что второго такого форварда в "Спартаке" нет. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Егора Титова