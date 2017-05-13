Егор Титов: "Волна положительных эмоций наконец-то накрыла спартаковцев"

Легенда и бывший тренер "Спартака" Егор Титов поздравил болельщиков красно-белых с победой в премьер-лиге. Он подчеркнул, что сам находился не в России, когда команда Массимо Карреры завоевала титул.

– Как отметили титул "Спартака"?

– Новость застала меня не в России. Так что не смог в полной мере ощутить эту радость. Но, конечно, было очень приятно. Хотя и хотелось, чтобы "Спартак" это сделал на переполненной "Открытие Арене", победив очередного соперника в домашнем матче.

– Наверняка уже видели в ролик с Денисом Глушаковым в главной роли – капитан "Спартака" забирается на машину, празднуя чемпионство. Лихо?

– Пока еще не видел этого. Вернулся в Россию только в четверг ночью. Но знаю, что люди гуляли по всей стране. Волна положительных эмоций наконец-то накрыла спартаковцев. Я всех от души поздравляю. В первую очередь – команду, тренеров, руководителей клуба, административный штаб. Мы все вместе работали, и я знаю, какой адский труд они проделали. Команда сплотилась, объединилась и наконец-то взяла золото! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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