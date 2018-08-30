Егор Титов: "У "Спартака" будет преимущество в матче с "Зенитом"

Бывший капитан "Спартака", тренер "Енисея" Егор Титов поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура чемпионата России, в котором красно-белые на выезде сыграют с "Зенитом". По мнению экс-полузащитника, игра на стадионе "Санкт-Петербург" будет зрелищной.

– Питерцам предстоит выезд в Норвегию на игру Лиги Европы, поэтому преимущество в физической готовности наверняка окажется у красно-белых. Но, во-первых, на стороне "Зенита" – забитый до отказа огромный стадион. А, во-вторых, вспоминаю свои осени в "Спартаке": если "покатило", то становилось абсолютно все равно, где и когда выходим на поле – в Лиге чемпионов, РПЛ, Кубке страны, дома, в гостях, через два дня на третий, через три на четвертый. Мы просто получали удовольствие от своего футбола.

Сейчас же уверен в том, что получится яркая игра на встречных курсах – с учетом того, что в составах обоих соперников есть люди, способные делать результат. Промес, Зе Луиш, Дзюба, Паредес, Иванович – на мой взгляд, главный организатор командных действий зенитовцев – все это футболисты, на которых идут болельщики в надежде увидеть зрелище. Не сомневаюсь, что в Питере оно будет. И, повторю, отдаю небольшое преимущество "Спартаку". (Вячеслав КОРОТКИН)

Интервью Егора Титова – здесь



"Зенит" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 6-й тур, 2 сентября 2018,

онлайн-трансляция в 19.00 (мск)