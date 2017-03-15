Егор Титов: "Травмы помешали Измайлову раскрыться на все 100 процентов"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России выразил уверенность, что хавбек Марат Измайлов мог блистать в Европе. Сегодня Измайлов расторг контракт с "Краснодаром" и собирается завершить карьеру.

– Измайлов расторг контракт с "Краснодаром". Игорь Шалимов сказал, что полузащитник решил закончить из-за травмы колена. Потеря для российского футбола?

– Марат – футболист высочайшего уровня. Играя с ним в сборной, видел его мастерство. Если он решил повесить бутсы на гвоздь, то нужно принять и уважать желание футболиста. Здоровье – самое главное.

В юности он был одним из самых талантливых футболистов, таким он остается и сегодня. Он быстро и стремительно ворвался в наш вид спорта, им восхищались и прочили огромное будущее. Помню матч против Франции в 2002 году, когда мы в Париже сыграли 0:0. Считаю, что Марат был лучшим тогда на поле. Он был в таком порядке! Был уверен, что скоро Измайлов окажется в одном из сильнейших клубов Европы.

К сожалению, частые травмы помешали Измайлову раскрыть себя на все 100 процентов, выйти на самый высочайший уровень. Будь со здоровьем все в порядке, Марат стал бы вторым Аршавиным, блиставшим в "Арсенале" в одном из сезонов. Увы, не получилось.

Знаю Марата, он точно найдет себя в околофутбольной жизни. Дай бог, чтобы у него все получилось. И все-таки надеюсь, что Измайлов не станет пока вешать бутсы на гвоздь. Такие люди украшают наш чемпионат. (Сергей АСТАХОВ)