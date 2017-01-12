Егор Титов: "Специалист, работавший долгое время в "Ювентусе", не может быть плохим"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов дал обстоятельное интервью "СЭ", в котором подвел итоги своей работы в клубе и выразил мнение по поводу перспектив команды в чемпионате России. Он подчеркнул, что у него никогда не было конфликтов с Дмитрием Ананко, который отвечал за игру красно-белых в обороне до прихода Массимо Карреры.

– Важный момент – Карреру звали на должность тренера, ответственного за работу с обороной. Де-факто итальянец пришел на место Дмитрия Ананко. У вас был конфликт с ним?

– У меня никогда ни с кем их не было. Официально заявляю – с Ананко не было конфликта. Что мне делить с человеком, с которым играли 15 лет в одной команде?

– Вот о чем говорят: Ананко трудился с Аленичевым со времен КФК, хлебнул низших лиг. Вы сразу пришли в "Спартак". В этом разница, и якобы это Ананко задевало.

– Это уже вопрос не ко мне, а к Дмитрию Васильевичу. Я мог работать в "Арсенале" с Аленичевым и Ананко, и не в премьер-лиге. Все было подготовлено, но в последний момент что-то пошло не так. Сам Анатольевич потом позвонил и сказал, что наверху дали отбой.

– Вы можете понять, почему ушел Ананко – чье это решение?

– Могу сказать, что Аленичев бился до последнего, говорил отдельно с Александром Жирковым, но слышал категорическое "нет". Почему, сказать не могу.

– Получается, клуб был недоволен именно обороной, за которую отвечал Ананко.

– Но если рассуждать так, то и меня следовало убрать – случались матчи, где мы не могли забить. Играют в футбол не Ананко или Титов. Васильевич на тренировках много работал с защитниками, водил за руку, указывал на перестроения. И он ничуть не хуже Массимо, просто итальянец более опытен. Человек, работавший долгое время в "Ювентусе", не может быть плохим. Все так совпало – карьера, возраст – 52 года, пора становиться главным, выпал шанс, где-то и удача сопутствовала. Впрочем, везет сильнейшим. (Сергей ЕГОРОВ)

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