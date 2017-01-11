Егор Титов: "Спартак" стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" вспомнил этапы своей работы в штабе московской команды. Он подчеркнул, что клуб очень сильно изменился.

– Как прошло ваше расставание с красно-белыми? Состоялся ли прощальный разговор с Леонидом Федуном?

– Если его не было у Дмитрия Анатольевича (Аленичева. – Прим. С.Е.), то как это могло быть со мной, помощником?

– Но вы не последние люди в истории клуба. Почему не поговорить?

– "Спартак" стал совсем другим по сравнению с временами, когда играли мы. Не хочу утверждать, лучше или хуже – просто другим. Когда я первый раз после возвращения в команду зашел на территорию базы и, условно, решил бы зажечь спичку, произошел бы взрыв. Настолько была накаленная обстановка – начиная от футболистов и заканчивая персоналом.

– В чем это проявлялось?

– Видимо, копилось не первый год. Даже когда меня убирали из команды со скандалом, все выглядело иначе, не говоря уж о "Спартаке" 90-х. Сейчас скажу аккуратно: не было семьи.

– Несколько лет назад вы сказали в интервью, что Федуна окружают неправильные люди. Готовы сейчас повторить те же слова?

– Не буду конкретизировать, но есть люди, которые занимаются не своим делом. Не все, есть и те, кто предан своему делу. Работников в "Спартаке" очень много, штат клуба, как мне кажется, сильно раздут. К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают. (Серей ЕГОРОВ)

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