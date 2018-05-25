Егор Титов: "Спартак" 1990-х - это уже тренд"

Экс-капитан "Спартака", ныне ассистент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Егор Титов заявил, что красно-белые 90-х годов являются трендом. По его мнению, в то время клуб вырастил хороших профессионалов, которые сейчас занимают значимые посты повсюду.

– В новом чемпионате в премьер-лиге будет шесть главных тренеров с российским красно-белым прошлым: помимо Аленичева это Ледяхов в "Ахмате", Карпин в "Ростове", Парфенов в "Урале", Евсеев в "Амкаре", Тихонов в "Крыльях Советов". В чем корни такого явления?

– Начнем с того, что сам "Спартак" 1990-х – это уже тренд. Люди, которые тогда выступали в команде, сегодня везде. Кто у нас в сборной России? Правильно, экс-спартаковец Черчесов. В молодежной? Бушманов. И они, и те, кто трудится в клубах, – люди, которые прошли школу Романцева, то есть умеют поставить игру. Иваныч знает, как это делать, потому что сам учился у великого Константина Бескова. Преемственность поколений.

– В сезоне-2017/18 "Енисею" предстоят две встречи со "Спартаком". Уже сейчас с нетерпением ждете появления календаря?

– Конечно, для нас это особенные игры, потому что предстоит противостояние с клубом, который дал нам с Аленичевым путевки в большой футбол. Хотя Дима из Великих Лук, но настоящий красно-белый, возвращался в команду, добившись громких успехов за границей, а я вообще родился и вырос в майке с ромбом. Поэтому для нас это будут такие матчи... Искренние. Наверное, станут превалировать эмоции. Благодарен "Спартаку" за все, что есть в моей жизни.

– А вам есть что доказывать "Спартаку" – руководству, футболистам, Каррере?

– Ни в коем случае. Все всем доказал, когда сам выходил на поле. Просто получится интересная дуэль. Конечно, победить "Спартак" всем приятно, но ты поди попробуй. Не думаю, что каждый бывший красно-белый уверен, что это получится. А вот Аленичеву в Туле удалось. Словом, может быть все что угодно. В любом случае, мы спартаковцы до мозга костей и каких-то мыслей, чтобы насолить, нет и не может быть. "Спартак" – наше все. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Титова – здесь