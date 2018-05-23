Егор Титов: "Спартак" 1990-х – это уже тренд"

Ассистент главного тренера "Енисея" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" - это тренд. Красноярская команда пробилась в РФПЛ.

– В новом чемпионате в премьер-лиге будет шесть главных тренеров с красно-белым прошлым: помимо Аленичева это Ледяхов в "Ахмате", Карпин в "Ростове", Парфенов в "Урале", Евсеев в "Амкаре", Тихонов в "Крыльях Советов". В чем корни такого явления?

– Начнем с того, что сам "Спартак" 1990-х – это уже тренд. Люди, которые тогда выступали в команде, сегодня везде. Кто у нас в сборной России? Правильно, экс-спартаковец Черчесов. В молодежной? Бушманов. И они, и те, кто трудится в клубах, – люди, которые прошли школу Романцева, то есть умеют поставить игру. Иваныч знает, как это делать, потому что сам учился у великого Константина Бескова. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полное версия интервью Титова - скоро в "СЭ"