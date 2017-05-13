Егор Титов: "Просто пришло время, когда "Спартак" должен был стать чемпионом"

Легенда и бывший тренер "Спартака" Егор Титов подчеркнул в интервью "СЭ", что причиной победы красно-белых в чемпионате стала не слабость соперников. Он отметил желание подопечных Массимо Карреры в матчах с прямыми конкурентами – ЦСКА и "Зенитом".

– Можете назвать три фактора, за счет которых "Спартак" стал чемпионом?

– Просто пришло время, когда "Спартак" наконец должен был стать чемпионом. Ведь у клуба все есть – база, стадион, болельщики. Сумасшедшая инфраструктура! Наконец то все сложилось воедино. Была видна потрясающая мотивация команды. Глаза горели буквально у всех. Нужно сказать и про то, что с уходом Халка и Витселя сдал "Зенит". История с Еременко, отъезд Мусы ослабили ЦСКА. То есть все сыграло на руку "Спартаку". И хотел бы сделать акцент именно на том, что победил "Спартак", а не проиграли конкуренты – ЦСКА и "Зенит".

– То есть не разделяете мнение тех, кто считает, что в этом сезоне у "Спартака" были слишком слабые соперники?

– А можно пересмотреть матчи "Спартака" против ЦСКА и "Зенита". С какими глазами и каким желанием играла команда! Так что красно-белые сейчас объективно сильнее и питерцев, и армейцев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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