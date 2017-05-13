Егор Титов: "Про нас с Аленичевым забудьте, есть штаб Карреры"

Легенда и бывший тренер "Спартака" Егор Титов подчеркнул в интервью "СЭ", что тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой хорошо делает свою работу. По его словам, сейчас не имеет смысла говорить о заслуге предыдущего штаба Дмитрия Аленичева, в который входил сам Титов.

– Недавно вы сказали: "В нынешнем "Спартаке" есть плоды и тренерского штаба Аленичева. Нам просто не хватило доверия со стороны руководства". Можете разъяснить, в чем непосредственно заключается ваша заслуга?

– Я бы сейчас уже не делал акцент на нас. Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю.

– Неужели не обращали внимания на разговоры про багаж Аленичева-Титова?

– Я от этих разговоров абстрагировался. Причем уже давно. Собака лает – караван идет.

– Аленичев сказал: "Команда играет где-то 10 туров так, как ее готовил предыдущий тренер". Можно ли сказать, что условно с 11-12-го тура мы уже получили "Спартак" Карреры?

– Лучше этот вопрос все же переадресовать Дмитрию Анатольевичу. Я не вправе комментировать его высказывания, учитывая, что он – главный тренер.

– Наверняка не раз думали о том, почему вам пришлось покинуть "Спартак". Не приходили к выводу, что, возможно, не хватило опыта? Аленичев пришел в "Спартак" из скромного тульского "Арсенала", вы фактически до московского клуба нигде тренером не работали.

– У каждого есть свои мысли, мнения на сей счет. Но я свое видение ситуации, пожалуй, оставлю при себе. А выводы для себя сделал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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