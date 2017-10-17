Егор Титов: "Почему бы "Спартаку" не защитить титул?"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что борьба за титул в чемпионате России еще впереди. По мнению легенды красно-белых, москвичам по силам составить конкуренцию "Зениту".

– Красно-белые уже в восьми очках от первого места. Получается, не все так плохо?

– Ну конечно. Если Тула обыгрывает "Зенит", почему то же самое не может сделать "Спартак"? Монолитного "Зенита" мы еще не видим, коллектив только строится… Поэтому и такие результаты – крупно побежден чемпион, но потом последовало поражение от питерского "Динамо" на Кубок и только ничья с "Ростовом". Словом, все еще впереди – не исключаю, что борьба за титул станет жестче.

– Считаете, "Спартак" еще может защитить титул?

– А почему бы и нет?

– Потому что "Зенит" впереди на восемь очков, а в Питере "Спартак" получил 1:5.

– Ну, восемь очков... Прошло только 13 туров, и еще недавно разница была 13 очков, а сейчас уже на пять меньше. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью с Егором Титовым