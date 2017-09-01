Егор Титов: "По сути, у Фернанду был один плохой матч – в Питере"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что бразильский полузащитник красно-белых Фернанду держит марку. По его словам, хавбек провел лишь один неудачный матч.

– Когда вы работали в "Спартаке", чье слово по трансферам было решающим?

– Когда мы понимали, что игрок подойдет и давали добро, нам давали понять, что игрок очень дорогой. Но это были не сегодняшние суммы – в 20 и более миллионов евро. Игроки стоили чуть дешевле.

– Но вам в то же время купили дорогого Фернанду.

– Это большая заслуга Дмитрия Попова, который работал спортивным директором. Он трансфер и совершил. Без Попова Фернанду в "Спартаке" могло и не быть. Марку бразилец держит. По сути, у него был один плохой матч – в Питере. (Сергей ЕГОРОВ)