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22:15 | Футбол — РФПЛ

Егор Титов: "По сути, у Фернанду был один плохой матч – в Питере"


Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что бразильский полузащитник красно-белых Фернанду держит марку. По его словам, хавбек провел лишь один неудачный матч.

 
Август 2015 года. Егор ТИТОВ - тренер "Спартака".Егор Титов: "Спартак" не потерял шансов на титул, а "Зенит" – еще не чемпион"

– Когда вы работали в "Спартаке", чье слово по трансферам было решающим?

– Когда мы понимали, что игрок подойдет и давали добро, нам давали понять, что игрок очень дорогой. Но это были не сегодняшние суммы – в 20 и более миллионов евро. Игроки стоили чуть дешевле.

– Но вам в то же время купили дорогого Фернанду.

– Это большая заслуга Дмитрия Попова, который работал спортивным директором. Он трансфер и совершил. Без Попова Фернанду в "Спартаке" могло и не быть. Марку бразилец держит. По сути, у него был один плохой матч – в Питере. (Сергей ЕГОРОВ)

 

 

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