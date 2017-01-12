Егор Титов: "Огромные зарплаты мешали построению коллектива в "Спартаке"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов дал обстоятельное интервью "СЭ", в котором подвел итоги своей работы в клубе и выразил мнение по поводу перспектив команды в чемпионате России. Он подчеркнул, что построению коллектива в московском клубе мешали в том числе и огромные зарплаты некоторых футболистов.

– Вы пытались изменить атмосферу? - вопрос Титову.

– А как же? В принципе мы находились на правильном пути. Потихоньку игроки становились командой. Когда 25 футболистов в обойме, тяжело – кто-то с кем-то не общается, кто-то кому-то не нравится. 50 человек, с учетом персонала, видят друг друга на протяжении 11 месяцев.

– Что еще мешало построению коллектива?

– Огромные зарплаты. Когда игроку делают огромный контракт, он для себя решает, что стал большим футболистом, и раз дали такие деньги, значит, стоит их. Человек меняется, лезут наружу негативные черты – кто-то становится, как в том фильме, редиской.

– Редиски – с российским паспортом?

– Не имеет значения. Задача стояла объединить коллектив. Просто когда много иностранцев, это сделать сложнее, потому что появляются группировки. Когда мы пришли, их было много. Сразу бросилось в глаза, кто с кем общается, кто с кем не здоровается. (Сергей ЕГОРОВ)

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