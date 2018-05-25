Егор Титов - о составе "Енисея": "Изменения произойдут, однозначно"

Экс-капитан "Спартака", ныне ассистент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Егор Титов рассказал в интервью "СЭ", что состав красноярского клуба однозначно требует изменений. Однако специалист выразил сомнения, готовы ли будут другие футболисты в самую дальню точку на карте российской премьер-лиги.

– "Енисей" уверенно шел в ФНЛ, имелся определенный отрыв, но в концовке опустился на 3-е место. С чем это связано? Сказались усталость, долгие перелеты?

– Начну с последнего. Снимаю шляпу перед нашими футболистами, столько времени в самолетах проводить – это что-то! И даже представить боюсь, как живут "Луч-Энергия" или хабаровский СКА. У нас расстояние поменьше, чем у этих клубов, но в воздухе тоже проводим немало. То, что игроки все это вытерпели – красавцы.

Плюс осенью никто не воспринимал "Енисей" как серьезного конкурента в борьбе за выход в РФПЛ​. А вот после зимней паузы против нас выходили играть от ножа, каждую встречу соперники проводили как последнюю. Ребятам оказалось непросто перестроиться, ведь раньше они были на коне, а тут пришлось показывать все свое мастерство – настрой-то у оппонентов стал совсем другим. Череда неудач ближе к финишу связана с этим. К тому же, перешел в "Оренбург" забивной нападающий Козлов, получили серьезные повреждения еще три ведущих исполнителя – защитники Гарбуз и Тен, форвард Саркисов, что повлекло за собой изменения в игре.

– Спрос на ваших футболистов есть? Сохраните ли состав? И сколько позиций требуют усиления?

– Изменения произойдут, это однозначно. Уже занимаемся вопросами селекции. Другое дело, захотят ли люди, которые могли бы нас усилить, ехать в Красноярск? Да, не Владивосток, конечно, но и не Ярославль – в следующем сезоне будем самой дальней точкой на карте премьер-лиги. Но, с другой стороны, у "Енисея" есть Аленичев, и нет проблем с финансированием. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Титова – здесь