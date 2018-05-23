Егор Титов: "Конечно, для нас матчи со "Спартаком" - это особенные игры"

В воскресенье "Енисей" впервые в своей истории завоевала путевку в РФПЛ, победив "Анжи"​ по сумме двух стыковых матчей (3:0, 3:4). Вчера интервью "СЭ" дал бывший капитан "Спартака", а сейчас ассистент главного тренера сибиряков Егор Титов.

– В сезоне-2017/18 "Енисею" предстоят две встречи со "Спартаком". Уже сейчас с нетерпением ждете появления календаря?

– Конечно, для нас это особенные игры, потому что предстоит противостояние с клубом, который дал нам с Аленичевым путевки в большой футбол. Хотя Дима из Великих Лук, но настоящий красно-белый, возвращался в команду, добившись громких успехов за границей, а я вообще родился и вырос в майке с ромбом. Поэтому для нас это будут такие матчи... Искренние. Наверное, станут превалировать эмоции. Благодарен "Спартаку" за все, что есть в моей жизни.

– А вам есть что доказывать "Спартаку" – руководству, футболистам, Каррере?

– Ни в коем случае. Все всем доказал, когда сам выходил на поле. Просто получится интересная дуэль. Конечно, победить "Спартак" всем приятно, но ты поди попробуй. Не думаю, что каждый бывший красно-белый уверен, что это получится. А вот Аленичеву в Туле удалось. Словом, может быть все что угодно. В любом случае, мы спартаковцы до мозга костей и каких-то мыслей, чтобы насолить, нет и не может быть. "Спартак" – наше все. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Титова – в одном из ближайших номеров и на сайте www.sport-express.ru