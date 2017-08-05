Егор Титов: "Когда Дриусси приходит и сразу дает результат, это производит впечатление"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что пока рано давать оценки трансферной кампании российских клубов. По его словам, дать позитивный отзыв сейчас можно только о новичке "Зенита" Себастьяне Дриусси.

– "Зенит" закупился аргентинцами. Какое они произвели впечатление?

– Прошло пока только три тура, время для серьезных оценок еще не пришло. Но когда Дриусси едва приходит и сразу в одном из матчей делает результат, забивая два мяча, – это производит впечатление.

– Говорят, аргентинцы адаптируются хорошо. Вы играли с Кавенаги и Родригесом – как они привыкали к России?

– Больших проблем они точно не испытывали. Просто Кавенаги пришлось труднее – давил серьезный контракт. Наверное, это было первое большое соглашение иностранца в России, речь шла о зарплате в миллион долларов в год. Таких денег у нас никто не получал – потому он, может быть, и стушевался. А Родригес влился намного быстрее. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Егора Титова - в ближайшее время в "СЭ"