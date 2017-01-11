Егор Титов: "Каррера пришел в коллектив, где уже имелся костяк"

Бывший тренер "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" вспомнил этапы своей работы в штабе московской команды. Он подчеркнул, что приходить в команду, где есть фундамент, легче.

– Вы в курсе мема: "Багаж Аленичева". Произносят эту фразу несколько иронически. Обидно такое слышать? - вопрос Титову.

– Нет. Объясню – легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое – приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы. Массимо пришел в коллектив, где уже имелся костяк, с некоторыми нужно было переподписать соглашения – с Джано, например, по-прежнему "висят" Таски и Боккетти. Очень хорошо, что решили вопрос с Ананидзе -, неординарный футболист, умница. Если обходится без травм, он просто прекрасен. В начале сезона, на предпоследнем сборе, с Джано состоялся очень серьезный разговор – он все понял правильно. Сказал, что, несмотря на болевые ощущения, готов работать. Ему Аленичев ответил: "Рассчитываем на тебя, будешь играть". И полузащитник начал сезон просто великолепно: забил красивейший гол на Кипре, потом сделал дубль в ворота "Арсенала".

– Если по сути, что такое "багаж Аленичева", доставшийся Каррере?

– Это тот футбол, который мы пытались привить, – комбинационный, с держанием мяча, через забегания, через фланги. Отмечу особо Зе Луиша, который умеет врываться в штрафную. Как он бежит, как выпрыгивает! У него лучший в России прыжок. Мы пытались во встречах с аутсайдерами именно через фланги вскрывать насыщенную оборону. (Серей ЕГОРОВ)

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