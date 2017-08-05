Егор Титов: "Глушаков и Комбаров просто не отдохнули"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что спад в игр Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова связан с тем, что у игроков не было отпуска после продолжительного сезона. По его словам, футболистам нужно продолжать работать, стиснув зубы.
– Что происходит с Глушаковым и Комбаровым в начале сезона? Евгений Кафельников, с которым вы дружите, просто уничтожает защитника…
– У ребят просто не было отпуска. После окончания сезона поехали в сборную, потом Кубок конфедераций – и только дней пять-семь паузы. Все отдыхали, а парни работали. Понятно, что не совсем готовы. Надо Диме и Денису стиснуть зубы и начинать все заново доказывать, чтобы закрыть рты всем критикам. В "Спартаке" так всегда было: сегодня ты на коне, а завтра – под ним. Да, весеннее золото у них уже никто не отнимет, но впереди Лига чемпионов, о которой ребята мечтали.
– Переговоры по контракту влияют на действия Глушакова на поле?
– Обычно как думают: поднимите футболистам зарплату и премии, они станут выступать лучше. Но это не так. Когда человек выходит на поле, о деньгах никто не думает. Игра завораживает, ты и живешь ради нее. Уверен, и Денис во время матчей о новом договоре не думает. Просто есть небольшой спад после самого длинного и успешного сезона в карьере – много сил и эмоций ушло. (Сергей ЕГОРОВ)
Полностью интервью Егора Титова - в ближайшее время в "СЭ"
Podvodnik
Неужели Титов не видит, что Глушаков выходит на поле с сервантом на шее в котором лежит медаль. А с таким грузом сильно не побегаешь.
11:18 5 августа
Serenky25
Кафельников алкоголик...уже не латентный. Комбаров не уровень даже Спартака...ни пас отдать ни навесить..Глушаков провел сезон хорошо и снизил требования к себе...Лимит надо отменять...и сразу всем мозги вправят...
08:46 5 августа
igogohruhru
"сегодня ты на коне, а завтра – под ним" - интересная мысль! Похоже он советует сократить зарплату Глушакову
08:04 5 августа
defender_8
Егору Титову: "Скажи мне, кто твой друг..." Класс футболиста определяется в том числе уровнем его игры в сборной. Я вспоминаю ЧМ 14 и ошеломлённого Комбарова в своей штрафной. Он стоймя стоит и не понимает, почему его обводят соперники. Зрелище было унылое. Кстати, Глушаков от него близко. У него был неплохой прошлый сезон, а летом почему-то скуксился. Разговоры про усталость не впечатляют. Кафельников, не смотря на неадекватное поведение, всё же прав.
06:50 5 августа