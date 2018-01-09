Егор Титов: "Если Промес хочет уйти и есть предложение, "Спартаку" надо отпускать его"

Экс-капитан "Спартака" Егор Титов, который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в "Енисее", в интервью "СЭ" отметил, что если нападающий Квинси Промес хочет покинуть состав красно-белых, то клубу стоит его отпустить. Он также добавил, что "Спартаку" следует продать Зе Луиша, если "Брайтон" действительно предлагает за него 20 миллионов фунтов стерлингов.

– Еще одна тема – возможный переезд Промеса в Англию. Почему он так хорош в России, но нестабилен в еврокубках?

– У нашего штаба не получилось поиграть с ним в еврокубках… Возможно, это психология, отсутствие постоянной практики в таких матчах. И конечно, уровень сопротивления в нашей премьер-лиге и Лиге чемпионов разнится, – сказал Титов. – Если сам Квинси хочет уйти и есть предложение, надо отпускать его. Голландцу 26, на высоком уровне осталось выступать лет 5-6.

– А замена?

– Та же проблема, что и с Зе. Но ведь нашли же в свое время и самого Зе, и Промеса – молодого, перспективного, но мало кому известного на тот момент. Значит, умеем искать!

– Не считаете, что за 20 миллионов фунтов Зе нужно перевязать бантиком и отвезти в "Брайтон" первым же самолетом?

– Не бантиком, конечно, но за такие деньги следует продавать. Если их, конечно, дают. Но, главное – какие мысли у Карреры на этот счет?

– Аленичев после 0:7 в Ливерпуле дал жесткое интервью "СЭ", и некоторые слова тренера болельщики "Спартака" восприняли негативно. Не удивлены?

– Поклонники красно-белых очень ранимы, понять их можно – команда раньше выигрывала все, потом случилась длительная пауза без побед, а сейчас стала оживать. И тут такое поражение… Естественно, реакция болезненная. Но и я говорил то же самое: 0:7 для "Спартака", да для любого клуба в Лиге чемпионов – это трагедия. Сильнейший стресс! Но тему пора закрывать, ведь после того разгрома "Спартак" выиграл у ЦСКА. Значит, удар держит. Как и Аленичев. Знаю, что настоящий, преданный и искренний болельщик, ценит то, что сделал Дмитрий для команды и в целом для нашего футбола. (Сергей ЕГОРОВ)

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