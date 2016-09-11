Егор Титов: "Если из Тулы будет предложение, я приеду"

Экс-тренер "Спартака" и бывший игрок тульского "Арсенала" Егор Титов выразил готовность посетить Тулу. Последним местом работы 40-летнего специалиста был красно-белый клуб, который он покинул 6 августа вслед за Дмитрием Аленичевым.

– Был в Туле давно, уже года два назад, – цитирует ТСН24 Титова. – Для меня Тула уже родной стала. Ведь я успел тут и поиграть. Учитывая, что здесь работал мой друг близкий, человек который здесь известен даже больше чем в Москве… Вы знаете, о ком я. Это Дмитрий Аленичев. Поэтому у меня откровенные симпатии к вашему городу. Если будет предложение любое, частного характера и не только частного, я конечно сюда приеду.

Также сообщается, что Титов поздравил Тулу с 870-летием и пожелал тульскому "Арсеналу" победы над питерским "Зенитом" в завтрашнем матче 6-го тура премьер-лиги.