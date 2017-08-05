Егор Титов: "Давыдова хоть на Луну отправьте, главное, чтобы играл"

Тренер "Енисея" и экс-игрок "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Денис Давыдов не должен выступать в "Спартаке-2". По его словам, форварду необходимо сменить клуб, чтобы иметь постоянную игровую практику.

– Каррера говорит, что ждет новичков, – необходимо усиливать три-четыре позиции. Понимаете тренера?

– Конечно, впереди Лига чемпионов. В этом составе "Спартак" попробовал силы в Лиге Европы, и, увы, не получилось. А в Лиге чемпионов предстоит выступление сразу в групповом турнире – более высокие скорости, все по-другому! Так что один-два футболиста серьезного уровня действительно не помешают. Значит, надо от кого-то избавляться, иначе люди начнут деградировать. Не играл долго Леонтьев, выходит только за "Спартак-2". То же самое с Давыдовым. И мне кажется, чем быстрее Дениса отдадут, тем лучше будет для всех.

– В аренду отправить?

– Да куда угодно, хоть на Луну, главное, чтобы играл. Так получается, что ближайший соперник перед нами встречается со "Спартаком-2" – и матчей этой команды смотрю много. Денис сейчас не впечатляет. А ведь сколько надежд на него возлагалось… (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Егора Титова - в ближайшее время в "СЭ"