Егор Титов: "30 миллионов за Смолова? За эти деньги могут прожить несколько клубов ФНЛ"

Тренер "Енисея", легенда "Спартака" Егор Титов в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым в преддверии Лиги чемпионов нужно было укрепляться. Однако, по его словам, платить за нападающего "Краснодара" Федора Смолова 30 миллионов не совесм целесообразно.

– У меня сейчас нет контактов ни с кем из "Спартака", чтобы знать чуть больше. Учитывая, что впереди Лига чемпионов, надо было укрепляться, - отметил Титов. - Другое дело, что цены высокие, и тут я понимаю владельца клуба, который платит свои деньги.

– Наиль Измайлов в интервью "СЭ" сказал, что Каррера в последний момент отказался от Смолова. Как такое могло быть?

– Вопрос в цене. Каррере наверняка назвали сумму – она, думаю, просто взрывала рынок.

– Считаете, 30 миллионов евро за Смолова – это дорого?

– За эти деньги могут прожить несколько клубов ФНЛ.

– Но то же самое можно сказать и Неймаре.

– Таких, как Месси и Неймар, в мире еще трое-четверо. Других таких нет, отсюда и сумма в 222 миллиона евро. За них надо переплачивать. (Сергей ЕГОРОВ)