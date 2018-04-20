Егор Сорокин: "В "Рубине" расстроены, что не попали в еврокубки"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда расстроилась непопаданию в еврокубки. Казанцы после 26 туров занимают восьмое место в чемпионате России, которое не дает право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне. Отрыв команды от пятой строчки составляет 13 очков.

- То, что "Рубин" не попадает в еврокубки – это плюс или минус?

- Конечно, минус. Еврокубки – это шанс каждого проявить себя. Почему нет. Поэтому, думаю, все расстроены.

- Что ждете от "Ростова"?

- Хорошая команда, там все бойцы, разбираем ее.

- Каковы нюансы подготовки к игре? То, что не сыграет дисквалифицированный Азмун, вносит коррективы в процесс?

- Готовимся в штатном режиме, как и ко всем командам. Нам тренер говорит слабые и сильные стороны соперника, мы их принимаем и готовимся выполнить установку. Что касается дисквалификации, то у нас есть кому заменить Сердара, такая же боевая единица. У нас все равны, хороший коллектив, все готовы.

- "Ростов" Карпина отличается от "Ростова" первой половины чемпионата?

- Это две разные команды. Сейчас "Ростов" более или менее стабилизируется, стабильно выступают одни и те же игроки.

Встреча 27-го тура чемпионата России "Рубин" - "Ростов" пройдет 21 апреля, начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию игры.