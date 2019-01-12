Егор Сорокин: "Сборы – это самые тяжелые периоды в жизни футболиста"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин дал интервью пресс-службе казанской команды на первом подготовительном сборе клуба в турецком Белеке.

– Плодотворно тренируемся в двухразовом режиме на сборах, – сказал Сорокин в интервью пресс-службе "Рубина". – Безусловно, для каждого футболиста сборы – это самые тяжелые периоды. В какой-то степени многие уже привыкли и спокойно к этому относятся. Тяжело все, поэтому стараемся подбадривать партнеров и подсказывать. Готовимся к возобновлению чемпионата России в позитивном русле.

Главная цель первого сбора – набрать физическую форму, чтобы одерживать победы во всех оставшихся матчах РПЛ.

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