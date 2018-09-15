Егор Сорокин: Надеюсь, "Рубин" больше не будет пропускать у концовках

Защитник "Рубина" Егор Сорокин прокомментировал домашнюю победу над "Енисеем" (1:0) в 7-м туре РПЛ.

– "Енисей" играл в контроль мяча. Их не устраивал счет. В концовке вперед пошел центральный защитник. Мы выстояли на последних минутах – это важно. Вы знаете, у нас была такая проблема – мы пропускали в концовках. Надеюсь, что больше такого не будет. "Енисей" очень боевая команда, которая и дома и в гостях играет на победу. Сегодня у нас была много брака в игре. Честно говоря, не знаю с чем это связано. Возможно, отсутствие какой-то концентрации на простых мячах.

– Эта победа добавит вам эмоций после пяти матчей без выигрыша?

– Да, это происходит по всех командах. Думаю, что все будет в порядке. (Артур Еникеев)