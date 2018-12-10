Егор Сорокин: "Мой второй гол - не случайность, я был первым на мяче"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин, оформивший дубль в матче с "Зенитом" (2:1), рассказал, как ему это удалось.

"Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подаётся в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С "Динамо" играли – они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил.

​Второй гол – это не случайность. В тот момент с ближней штанги полетело на дальнюю, Лунев крикнул "Я", и я это услышал. Анюков остановился, и в момент отскока от земли я поймал мяч в высшей точке. Был первый, несмотря на то что Андрей тоже выходил", - приводит слова Сорокина официальный твиттер казанской команды.

💬 Егор Сорокин:



"Первый гол был после очень сложного стандарта. Мяч подаётся в самую гущу игроков, на ближнюю штангу, и очень сложно вратарю выйти, обороняться тоже сложно. С "Динамо" играли – они сами себе вообще забили. Пошла хорошая подача от Калинина, я выпрыгнул и забил" pic.twitter.com/jCzRum8Ufw – "Рубин" Казань (@fcrk) 10 декабря 2018 г.

Несмотря на поражение, "Зенит" остался во главе турнирной таблицы. У команды Сергея Семака в активе 34 очка после 17 матчей. "Рубин" же набрал 25 баллов и поднялся на шестую позицию.