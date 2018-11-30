Егор Сорокин: "Чувствуется, что "Рубин" недобрал два очка"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин после ничьей с "Динамо" в матче 16-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что казанская команда была намного ближе к победе.



- Уже десятая ничья. Сложно ответить на вопрос, чего нам не хватает, чтобы доводить игры до победы. Хотелось бы выиграть. Чувствуется, что недобрали два очка, которые очень нам нужны. В целом, я думаю, мы должны были выиграть этот матч.

- Очень мало людей на трибунах, почему так?



⁃ Мы понимаем, что погода не совсем теплая и результаты команды не такие впечатляющие, чтобы народ ходил на трибуны. Но тем не менее мы рады каждому болельщику, присутствовавшему сегодня. (Артур Еникеев)

Все о чемпионате России - здесь