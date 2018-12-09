Егор Сорокин: "Был стимул обыграть" Зенит", потому что я оказался не особо нужен этому клубу"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин подвел итоги матча 17-го тура с "Зенита" (2:1), отметив, что у была мотивация обыграть бывший клуб.
Сорокин - воспитанник питерской школы "Смена", которая сейчас является Академией "Зенита".
- Впечатления самые положительные, - сказал Сорокин. - Команда проявила характер. Где-то повезло, где-то сами постарались. Обыграть такого соперника дорогого стоит.
- Была установка на быстрый гол?
- Нет, была установка выходить и выигрывать. Хорошо, что забили первый гол, а потом и второй. Жалко, что пропустили, но ничего страшного. Главное - достояли, удержались.
- Что "Зенит" предложил такого, с чем бы не справились?
- Навал. Ещё передачи за спины защитников.
- Что было со вторым голом?
- Вратарь вышел, я побежал, поймал его в высшей точки полета. Может, Андрей ошибся.
- В случае с первым мячом тоже суматоха была?
- Нет, почему? Мы наигрываем, это уже не первый наш год с такого стандарта.
- Дубль в таком матче - это вау?
- Это нормально. Вдвойне приятно забить два перед уходом в отпуск.
- А то, что два именно "Зениту"?
- Нет, не так важно, "Зениту" или кому-то другому.
- Но против бывшей команды принципиально было играть?
- Не сказал бы. Стимул был, потому что я оказался не особо нужен этому клубу в юношеском возрасте. Хотелось показать себя с лучшей стороны.
- В будущем согласитесь вернуться?
- Нужно думать и смотреть, как и что будет. Пока без комментариев. (Игорь Новиков)