Егор Бабурин: "В первом тайме пока без работы"

Вратарь "Зенита" Егор Бабурин после первого тайма матча заключительного тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" заявил, что пока работы у него не было. По словам голкипера, сине-бело-голубые играют в свое удовольствие, полностью владея мячом.

24-летний вратарь впервые в этом сезоне вышел на поле в стартовом составе "Зенита". После первого тайма счет в матче 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

– Самое главное ощущение – от содержания игры, от счета, – рассказал в эфире телеканала "Матч! Футбол 1" Бабурин. – Забили три мяча, очень хорошо. Полностью владеем мячом, команда играет в свое удовольствие. Хорошая погода, поддержка болельщиков.

Первый тайм пока без работы, но все равно стараюсь держать себя в тонусе, прошу защитников дать мне сыграть ногами. В первом тайме так, как будет во втором – никто не знает.

Трансляция матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск"