Эффектный проброс между ног от Сергея Паршивлюка. Школа "Спартака"

Твиттер "Ростова" опубликовал видео-фрагмент с контрольного матча против "Кукеси" (1:1), где защитник российской команды Сергей Паршивлюк дважды прокинул мяч между ног футболистов соперника.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проводят первый тренировочный сбор в турецком Белеке.

– Красота от Сергея Паршивлюка во вчерашнем матче, – подписал видео "Ростов" в Твиттере.