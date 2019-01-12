Эффектный проброс между ног от Сергея Паршивлюка. Школа "Спартака"

Твиттер "Ростова" опубликовал видео-фрагмент с контрольного матча против "Кукеси" (1:1), где защитник российской команды Сергей Паршивлюк дважды прокинул мяч между ног футболистов соперника.
Напомним, что подопечные Валерия Карпина проводят первый тренировочный сбор в турецком Белеке.
– Красота от Сергея Паршивлюка во вчерашнем матче, – подписал видео "Ростов" в Твиттере.
😱😱😱– Football Club Rostov (@rostovfc) 12 января 2019 г.
Красота от Сергея Паршивлюка во вчерашнем матче #мыростов pic.twitter.com/BkKNoEIL6g
Загрузка...