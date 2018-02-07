Эффектный грим Ари. В "Локо" появился фанат группы Kiss

"Локомотив" в своем Твиттере опубликовал фотографию нападающего команды Ари со сборов в Марбелье. Бразильский форвард показывает язык одноклубнику Джефферсону Фарфану.
Примечателен грим на лице игрока железнодорожников - он стилизован под сценический образ участников известной группы Kiss.
"Кажется, у нас появился фанат группы Kiss", - говорится в подписи к фотографии.
Кажется, у нас появился фанат группы Kiss 😝– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 февраля 2018 г.
🎤 А какой саундтрек у вашего утра?#РЖДтренировочныесборы pic.twitter.com/Id4qpiIbKb