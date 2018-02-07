12:46 | Футбол — РФПЛ

Эффектный грим Ари. В "Локо" появился фанат группы Kiss


"Локомотив" в своем Твиттере опубликовал фотографию нападающего команды Ари со сборов в Марбелье. Бразильский форвард показывает язык одноклубнику Джефферсону Фарфану.

Примечателен грим на лице игрока железнодорожников - он стилизован под сценический образ участников известной группы Kiss. 

"Кажется, у нас появился фанат группы Kiss", - говорится в подписи к фотографии.

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