Эффектный грим Ари. В "Локо" появился фанат группы Kiss

"Локомотив" в своем Твиттере опубликовал фотографию нападающего команды Ари со сборов в Марбелье. Бразильский форвард показывает язык одноклубнику Джефферсону Фарфану.

Примечателен грим на лице игрока железнодорожников - он стилизован под сценический образ участников известной группы Kiss.

"Кажется, у нас появился фанат группы Kiss", - говорится в подписи к фотографии.