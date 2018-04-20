Эдуард Безуглов: "Отрадно, что в деле Камболова ФИФА опиралась только на факты"

Врач сборной России объяснил "СЭ" механизм вынесения вердикта ФИФА по полузащитнику сборной России и "Рубина" Руслану Камболову. Напоним, что Международная федерация футбола уведомила футболиста о том, что доказательства в предполагаемом нарушении им антидопинговых правил отсутствуют.

– Как удалось добиться закрытия дела против Камболова? – вопрос Безуглову.

– Полное оправдание произошло благодаря слаженной работе РФС и юристов на протяжении нескольких месяцев. Мы рады , что ФИФА не стало идти на поводу у антироссийских течений и объективно оценили наши доводы, не полагаясь на только на список Макларена". Хочу заметить, что РФС изначально был уверен в невиновности футболиста и сразу оказывала всестороннюю поддержку в этом вопросе . (Сергей ЕГОРОВ)

Камболов признан невиновным в употреблении допинга. Фото

Камболов о закрытии дела: "Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела"