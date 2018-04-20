Эдуард Безуглов: "Денисов и допинг-офицер? Произошло недоразумение, инцидент исчерпан"

Врач сборной России высказал "СЭ" свое мнение по поводу инцидента с полузащитником "Локомотива" Игорем Денисовым. Напомним, что хавбек оскорбил допинг-офицера, оставив грубую надпись в протоколе, это произошло 1 апреля во время внесоревновательного тестирования. Клуб принял решение оштрафовать футболиста на один миллион рублей.

– Что скажете по поводу Денисова? – вопрос Безуглову.

– На самом деле, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Понятно, что допинг-контроль, который очень часто сейчас проводится, это всегда общение между людьми – футболистами, тренерами, начальниками команд. Гладко, все происходить не может. Произошло, какое-то недоразумение, в котором руководство "Локомотива" сразу разобралось и приняло меры. Клуб сразу оповестил РФС, который также принял информацию к сведению. Сейчас все документы собраны, свидетельство с футболиста взято, все бумаги отправлены в РУСАДА, и считаем, что инцидент полностью исчерпан. Надеюсь, это станет уроком для всех в будущем. Все участники во время процесса должны быть сдержаны: и врачи, и инспекторы, и футболисты, тренеры.

Каждый из спортсменов , врачей и инспекторов имеет право оставить комментарии – и они часто оставляются и по всем ним РУСАДА разбирается и принимает меры. Конечно, все подобные замечания должны быть корректно составлены, чтобы таких вопросов в будущем не возникало. (Сергей ЕГОРОВ)