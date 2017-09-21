Эдуард Безуглов: "Ари не стоит ждать на поле раньше ноября"

Врач сборной России и глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в интервью "СЭ" рассказал о главных причинах, из-за которых игрок может получить травму крестообразных связок. Он также отметил, что нападающего "Локомотива" Ари не стоит ждать на поле раньше ноября.

Напомним, что форвард получил травму 21 июля в матче 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1). Позже он перенес операцию на колене.

– Травмы крестообразных связок – это всегда несчастный случай или на их частоту может повлиять тренировочный процесс?

– На мой взгляд, искать какую-то закономерность здесь не стоит, - сказал Безуглов. - Усталость, несчастный случай, жесткий контакт, лишний вес, слабые мышцы – причин множество, но всегда можно найти и множество опровергающих каждую из версий оговорок.

– Какая все же главная причина?

– Дефицит проприорецептивного чувства.

– Что это такое?

– Проприорецепция – чувство положения собственного тела в пространстве. Но когда именно ее дефицит возникает в объеме, способном привести к травме, выяснить очень сложно, да и все тренировочные программы сейчас включают элементы, улучшающие это чувство. Хочу отметить, что "кресты" в нашей лиге травмируют не только спартаковцы. Кстати, есть исследование – в английской премьер-лиге число таких травм за 4 года выросло в 2 раза.

– Может ли на частоту "крестов" влиять неправильный процесс физподготовки? Частые занятия штангой, например?

– Процесс физической подготовки у спортсменов не может характеризоваться словами "правильный" или "неправильный". Он должен быть адекватным поставленным целям и хорошо переноситься тренируемыми. Какие средства и методы для этого используются – вопрос другой, но это может быть и работа со штангой. И здесь важен не сам факт работы с ней, а частота и объем такой нагрузки, техника выполнения, контроль переносимости, сочетание с другими видами работы. То есть очень много факторов, которые делают, казалось бы, простую вещь очень сложной. Судить о ее эффективности и безопасности могут люди, владеющие полным спектром информации. И этими людьми ни я, ни вы не являемся.

– Ари получил травму летом, но планирует уже в октябре начать тренироваться в общей группе. Как это возможно и следует ли ожидать выхода игроков после "крестов" ранее, чем через полгода?

– Все же ждать его на поле стоит не раньше ноября, но действительно срок очень маленький с точки зрения классических канонов. Но его случай далеко не первый – сразу вспоминаются Дима Тарасов, известный баскетболист Антон Понкрашов, поляк Милик, которые были в общих группах уже через 3-3,5 месяца после операций. Это и мастерство хирурга, и самоотверженный труд самих спортсменов. Поверьте, выполнять необходимый объем работы при восстановлении сможет далеко не каждый человек. При этом ускоренный протокол реабилитации применяется, только если спортсмен к нему готов. В противном случае сроки восстановления стандартные 6 месяцев. (Сергей ЕГОРОВ)

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