Эдмар: "Предложения из России были, но они мне неинтересны"

Бывший полузащитнрик сборной Украины Эдмар отметил, что после ухода из "Днепра" хотел продолжить карьеру в MLS, но американская лига не подписала с ним контракт. Сейчас хавбек выступает за полулюбительский клуб "Бока Ратон".

- Пытался попасть в MLS, но не вышло, - приводит Footboom слова Эдмара. - Клубы были заинтересованы во мне, но компания MLS не захотела, чтобы меня подписывали. Именно они решают все, поскольку платят игрокам зарплаты.

- Почему не вышло? Не знаю, если честно. Наверное, считают, что я игрок уже в возрасте, или что-то еще. В Украине вариантов не было, а вот в России были, но я отказался. Предложения от клубов высшей лиги России просто были неинтересны.