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13:25 | Футбол — РФПЛ

Эдер впечатлен нагрузками на сборе "Локомотива"


"Локомотив" в своем Твиттере сообщил, что новичок команды Эдер провел первую тренировку в составе железнодорожников. Португальский форвард, арендованный столичным клубом у "Лилля" до конца сезона-2017/18, прибыл в расположение клуба на сборе в Австрии 30 августа.

- Эдер провел первую тренировку в составе "Локо", - отмечается в сообщении. - Говорит, впечатлен нагрузками. То ли еще будет.

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