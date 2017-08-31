Эдер впечатлен нагрузками на сборе "Локомотива"

"Локомотив" в своем Твиттере сообщил, что новичок команды Эдер провел первую тренировку в составе железнодорожников. Португальский форвард, арендованный столичным клубом у "Лилля" до конца сезона-2017/18, прибыл в расположение клуба на сборе в Австрии 30 августа.
- Эдер провел первую тренировку в составе "Локо", - отмечается в сообщении. - Говорит, впечатлен нагрузками. То ли еще будет.
⚡️ Эдер провёл первую тренировку в составе "Локо". Говорит, впечатлён нагрузками. То ли ещё будет 😏 #ЛокоСборы pic.twitter.com/23S3vIpZry– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 31 августа 2017 г.