Эдер: "Важно, чтобы в "Локомотиве" во мне не разочаровались"

Португальский новичок "Локомотива" Эдер в интервью пресс-службе железнодорожников сообщил о том, что подумывает над наймом репетитора для изучения русского языка. Форвард отметил, что уже знает несколько фраз.

– Фернандеш довольно-таки быстро выучил русский язык. У вас есть такая цель? – вопрос Эдеру.

– Да, я подумываю над тем, чтобы нанять репетитора. Это поможет и в быту, и в футболе. Первое слово, которое я выучил? "Спасибо"! Когда получал форму, хотел поблагодарить администратора команды, но что-то меня заклинило: забыл, нужно сказать "привет" или "спасибо". Но в итоге выбрал правильный вариант. Спустя пару дней я уже немного подучил русский: "Как дела?", "Доброе утро!", думаю, это только начало.

– Вы наверняка знаете о травме Ари, завоевавшего место в основе. Поэтому на вас возлагаются большие надежды.

– Да, поэтому мне нужно усердно работать, чтобы эти надежды оправдать. Мне важно, чтобы люди во мне не разочаровались, ведь я приехал сюда забивать и помогать команде. Так что, вполне возможно, вы увидите фирменную белую перчатку и в Черкизове.